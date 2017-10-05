С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова с Днём Учителя
Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Научить не только писать, читать и считать, но и самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор - жизнь всегда предъявляла высокие требования к педагогам. Ведь именно от вас, от ваших мастерства, мудрости и терпения зависят профессиональное становление, надежная жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения. Низкий поклон вам за ваш нелегкий и столь важный труд.
Пусть в ваших сердцах, дорогие учителя, никогда не иссякает доброта и мудрость, не гаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаем вам радости, душевного спокойствия, терпения, мудрости, талантливых учеников и успехов в работе!
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