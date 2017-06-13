В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
13.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 110 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 15 июня
Из муниципального в казенное. К чему привела смена юридической формы предприятия «Горлесхоз»? Как это отразилось на финансовом состоянии, проще ли стало работать или сложнее? Какая мечта директора «Горлесхоза» сбылась? Об этом расскажет в прямом эфире руководитель предприятия Татьяна Кузнецова.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 15 июня, в 12.30. По радио программа прозвучит в записи в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
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