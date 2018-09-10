БАТАРЕИ НА СТАРТЕ

Отопительный сезон в Железногорске стартует 13 сентября



Постановление о начале отопительного периода Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин подписал сегодня, 10 сентября.



МП «Гортеплоэнерго» произведет подключение систем в соответствии с утвержденным графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.



В первую очередь будут подключены детские сады, школы, здания Клинической больницы.