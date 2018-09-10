БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
10.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 218 | Автор: Галина Процкая
Отопительный сезон в Железногорске стартует 13 сентября
Постановление о начале отопительного периода Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин подписал сегодня, 10 сентября.
МП «Гортеплоэнерго» произведет подключение систем в соответствии с утвержденным графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
В первую очередь будут подключены детские сады, школы, здания Клинической больницы.
Постановление о начале отопительного периода Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин подписал сегодня, 10 сентября.
МП «Гортеплоэнерго» произведет подключение систем в соответствии с утвержденным графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
В первую очередь будут подключены детские сады, школы, здания Клинической больницы.
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