БАТАРЕИ НА СТАРТЕ

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10.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 218 | Автор: Галина Процкая

Отопительный сезон в Железногорске стартует 13 сентября

Постановление о начале отопительного периода Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин подписал сегодня, 10 сентября.

МП «Гортеплоэнерго» произведет подключение систем в соответствии с утвержденным графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.

В первую очередь будут подключены детские сады, школы, здания Клинической больницы.


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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 23:26 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Спасибо наш господин

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