В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН
16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 92 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 19 июня
Решается ли кадровый вопрос? Работают ли меры поддержки медицинских учреждений закрытых городов? Что ждет клиническую больницу №51 в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы ответит главный врач КБ№51 ФМБА России Александр Ломакин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 19 июня, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200, а также присылайте их на сайт «Свежее телевидение».
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
16 июня 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - директор МП "Гортеплоэнерго" Виктор Дранишников
5 июня 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - руководитель Управления образования ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН
22 мая 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - военный комиссар Железногорска ЮРИЙ ШАПОВАЛ
18 мая 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - начальник ОДН МУ МВД по ЗАТО Железногорск АЛЕВТИНА ХАРИНА
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Админ, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
НОВОСТИ ЧАСА
Умер экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет у себя дома в Людвигсхафене, сообщает Focus.
Генпрокуратура начала проверки после жалоб Путину
Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает пресс-служба ведомства.
Авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен
Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, оказался небоеспособен.
В Казахстане запретят ношение никаба и паранджи
Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах и принять меры для защиты прав неверующих.
Миллиардер закрыл «свободу и справедливость» в США своей яхтой
Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer. Высота судна олигарха достигает 112 метров.
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет у себя дома в Людвигсхафене, сообщает Focus.
Генпрокуратура начала проверки после жалоб Путину
Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает пресс-служба ведомства.
Авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен
Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, оказался небоеспособен.
В Казахстане запретят ношение никаба и паранджи
Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах и принять меры для защиты прав неверующих.
Миллиардер закрыл «свободу и справедливость» в США своей яхтой
Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer. Высота судна олигарха достигает 112 метров.