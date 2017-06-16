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ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
16.06.17 | Главные темы / Cобытия
Утерянную икону Святого Николая Чудотворца вернули Барабановской церкви
ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
16.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы помогают жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
16.06.17 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Вадима Медведева и главы администрации Сергея Пешкова 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН
16.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 19 июня
НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

НА ВСЕХ ПАРУСАХ!
16.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске состоялись открытый чемпионат и первенство города по парусному

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 92 | Автор: Татьяна Зимина

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 19 июня

Решается ли кадровый вопрос? Работают ли меры поддержки медицинских учреждений закрытых городов? Что ждет клиническую больницу №51 в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы ответит главный врач КБ№51 ФМБА России Александр Ломакин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 19 июня, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200, а также присылайте их на сайт «Свежее телевидение».



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