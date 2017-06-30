С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
30.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 100 | Автор: Галина Процкая
Поздравление Главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации Сергея Пешкова с Днём молодёжи
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём молодежи!
Молодые люди Железногорска - инициативные, талантливые, целеустремленные. Отрадно, что о достижениях и успехах юных железногорцев известно далеко за пределами города, края, страны.
Молодёжь активно принимает участие и в жизни города, что позволяет развиваться Железногорску большими темпами. Ваши успехи – это успехи нашего города!
В этот праздничный день желаем вам уверенности в своих силах, реализации намеченных планов, исполнения мечтаний, покорения новых высот, удачи, счастья, любви, благополучия!
Молодые люди Железногорска - инициативные, талантливые, целеустремленные. Отрадно, что о достижениях и успехах юных железногорцев известно далеко за пределами города, края, страны.
Молодёжь активно принимает участие и в жизни города, что позволяет развиваться Железногорску большими темпами. Ваши успехи – это успехи нашего города!
В этот праздничный день желаем вам уверенности в своих силах, реализации намеченных планов, исполнения мечтаний, покорения новых высот, удачи, счастья, любви, благополучия!
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