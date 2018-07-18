ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!

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18.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 222 | Автор: Галина Процкая

В лагере «Орбита» стартовал 43-й сезон Красноярской летней школы для одаренных детей 

В этом году читать лекции в КЛШ будут ведущие преподаватели из Москвы, Нью-Йорка, Техаса, Жироны (Испания), Бирмингема (Великобритания).

Участниками смены стали 240 школьников 8-10-х классов со всего Красноярского края, Тувы, Хакасии и Москвы.

На сегодняшний день в школе обучают в 4-х научных направлениях - точных, естественных, общественных и филологических. Для зачисления дети должны пройти конкурс, который состоит из письменного задания и очного собеседования. 

Школьники, показавшие выдающие результаты при поступлении, смогут сформировать собственную учебную программу с разными курсами. Также параллельно будет работать школа для младших школьников.

Фото из соцсети



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