В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ГАЛИНА ТИХОЛАЗ
21.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 98 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 24 июля
Железногорску — 67. Подготовка ко Дню города идет полным ходом. Сколько развлекательных площадок будет работать и какие сюрпризы ждут железногорцев 29 июля? Будет ли салют в честь дня рождения? Эти и другие вопросы зададим руководителю Управления культуры Галине Тихолаз.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 24 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 24 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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