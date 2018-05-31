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ОЗЕРО В НОРМЕ

30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 183 | Автор: Галина Процкая

Вода в городском озере соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам

Межрегиональное управление № 51 ФМБА России исследовало местные водоемы.

Результаты проведенного анализа стали известны сегодня. Специалисты подтвердили высокие показатели качества воды и песка на городском пляже.

Также нет нареканий к пробам воды из пригородных родников, взятым медиками на анализ. 

Мониторинг озера в Железногорске проводится круглый год, забор воды из городских водоемов проводится регулярно.

Фото: ГиГ



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 14 июня 2015 00:18 | Статус: | Автор: екатерина литвинова , Группа: Гости

Как же это подано купаться, если купаться не рекомендуют?? огорчилась сильно :-( А когда придут все анализы?

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Дата: 15 июня 2015 12:09 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

Цитата: екатерина литвинова
:-( А когда придут все анализы?

Стойте, стойтеееее ! Я еще не сдаваааааал!

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