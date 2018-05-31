ОЗЕРО В НОРМЕ

Вода в городском озере соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам

Межрегиональное управление № 51 ФМБА России исследовало местные водоемы.

Результаты проведенного анализа стали известны сегодня. Специалисты подтвердили высокие показатели качества воды и песка на городском пляже.

Также нет нареканий к пробам воды из пригородных родников, взятым медиками на анализ.

Мониторинг озера в Железногорске проводится круглый год, забор воды из городских водоемов проводится регулярно.

Фото: ГиГ