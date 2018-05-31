ОЗЕРО В НОРМЕ
30.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 183 | Автор: Галина Процкая
Вода в городском озере соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам
Межрегиональное управление № 51 ФМБА России исследовало местные водоемы.
Результаты проведенного анализа стали известны сегодня. Специалисты подтвердили высокие показатели качества воды и песка на городском пляже.
Также нет нареканий к пробам воды из пригородных родников, взятым медиками на анализ.
Мониторинг озера в Железногорске проводится круглый год, забор воды из городских водоемов проводится регулярно.
Фото: ГиГ
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