УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН
11.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 189 | Автор: Галина Процкая
14 октября в Железногорске пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка
В связи с установлением ограничительных мероприятий (карантина) на сельскохозяйственной ярмарке «Продовольственная» временно приостановлена продажа мяса и мясных изделий.
Ярмарка состоится с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, посуда фирмы «Тапервер».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, посуда фирмы «Тапервер».
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