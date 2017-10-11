УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН

14 октября в Железногорске пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка

В связи с установлением ограничительных мероприятий (карантина) на сельскохозяйственной ярмарке «Продовольственная» временно приостановлена продажа мяса и мясных изделий.

Ярмарка состоится с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».



Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- соленые и сушеные грибы;

- лесная ягода, орехи.



Также в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, посуда фирмы «Тапервер».