ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ!

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23.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 262 | Автор: Галина Процкая

В Праздник Весны и Труда в Железногорске пройдёт шествие

В первомайском шествии примут участие трудовые коллективы города, представители общественных, спортивных организаций и учебных заведений. Присоединиться к праздничной колонне могут все желающие.

Сбор колонны начнется в 10.30 у центрального входа в Парк культуры и отдыха. В 11.00 участники праздничного шествия направятся от Аллеи звезд по улице Ленина к центральной площади города. На площади Ленина состоится праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности.

Шествие колонны будет сопровождать духовой оркестр войсковой части 3377 и музыкальное сопровождение через установленную громкоговорящую аппаратуру.

На период проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00 будет прекращено движение автотранспортных средств по:
- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова с 9:00 до 11:00,
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Андреева с 10:30 до 11:30,
- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 12:00.



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