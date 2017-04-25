РАДОНИЦА - ПОМЯНЕМ ВСЕХ!
Вторник Второй седмицы по Пасхе в православном календаре отмечен как Радоница - день особого поминовения усопших
Сегодня во всех храмах и соборах Красноярской епархии совершаются заупокойные Божественные литургии и Пасхальное поминовение усопших.
На Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. Придя на кладбище, надо зажечь свечку и помолиться. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Сегодня движение автобусов на городское кладбище осуществляется от автобусной остановки «столовая Заря». Время движения автобусов с 8:30 до 18:00. Стоимость проезда составит 22 рубля.
От административного здания кладбища до разворотной площадки на верхнем кладбище курсирует автобус меньшей вместимости (без оплаты проезда).
Обратно автобусы отправляются от административного здания кладбища до площади Решетнева (с остановками «столовая Заря» и «площадь Решетнева»).
Обратите внимание, что при проведении мероприятий, посвященных Родительскому дню, введено временное ограничение движения автомобилей по ул. Тихая с 8:00 до 18:00.
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