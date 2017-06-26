В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 29 июня
Миссия - озеленители. Как ее реализует КБУ? Какие силы вкладывает Комбинат благоустройства в украшение Железногорска? Почему ландшафтный дизайн от КБУ вызывает бурные споры среди горожан, а ежедневный труд работников сводится к нулю из-за вандалов? Можно ли заработать на благоустройстве? На эти и многие другие вопросы ответит в четверг, 29 июня, директор КБУ Николай Пасечкин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом включении на телеканале Мир-24 в сетях ГТС в 12.30 и слушайте в записи по городскому радио в 13.20 Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 12.20.
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