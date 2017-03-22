В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ХАРКЕВИЧ

Кампания согласования тарифов. Кадровый голод. Претензии и благодарности горожан. Скользкие дворы и асфальтирование территорий. Об этом и многом другом будем говорить с директором МП ГЖКУ Александром Харкевичем.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 23 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.