В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ХАРКЕВИЧ
22.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
Кампания согласования тарифов. Кадровый голод. Претензии и благодарности горожан. Скользкие дворы и асфальтирование территорий. Об этом и многом другом будем говорить с директором МП ГЖКУ Александром Харкевичем.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 23 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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