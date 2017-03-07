С ЖЕНСКИМ ДНЕМ, ГОРОЖАНКИ!
07.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!
Матери, жены, дочери, бабушки - самые любимые и дорогие в жизни люди. Преодолевая разные сложности современной жизни, неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими, добрыми, нежными и прекрасными. При этом вы активно участвуете в жизни ЗАТО, делая наш Железногорск уютнее и привлекательнее.
В этот прекрасный праздник желаем вам весеннего настроения и радости! Пусть ваша жизнь будет озарена улыбками родных и близких, дети радуют своими успехами, а мужчины - вниманием и заботой каждый день! Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы!
Пусть наступившая весна наполнится яркими эмоциями, добрыми новостями и приятными встречами!
Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
Матери, жены, дочери, бабушки - самые любимые и дорогие в жизни люди. Преодолевая разные сложности современной жизни, неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими, добрыми, нежными и прекрасными. При этом вы активно участвуете в жизни ЗАТО, делая наш Железногорск уютнее и привлекательнее.
В этот прекрасный праздник желаем вам весеннего настроения и радости! Пусть ваша жизнь будет озарена улыбками родных и близких, дети радуют своими успехами, а мужчины - вниманием и заботой каждый день! Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы!
Пусть наступившая весна наполнится яркими эмоциями, добрыми новостями и приятными встречами!
Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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