С ЖЕНСКИМ ДНЕМ, ГОРОЖАНКИ!

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

Матери, жены, дочери, бабушки - самые любимые и дорогие в жизни люди. Преодолевая разные сложности современной жизни, неся на своих хрупких плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь чуткими, добрыми, нежными и прекрасными. При этом вы активно участвуете в жизни ЗАТО, делая наш Железногорск уютнее и привлекательнее.В этот прекрасный праздник желаем вам весеннего настроения и радости! Пусть ваша жизнь будет озарена улыбками родных и близких, дети радуют своими успехами, а мужчины - вниманием и заботой каждый день! Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы!Пусть наступившая весна наполнится яркими эмоциями, добрыми новостями и приятными встречами!Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВГлава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ