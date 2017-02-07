ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!
07.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить первую в этом году сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 11 февраля с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- лесные ягоды и орехи;
- соленые и сушеные грибы.
Также будут в продаже - теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
источник: admk26.ru
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