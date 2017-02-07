ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!

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В Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка



Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить первую в этом году сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 11 февраля с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- рыба соленая, копченая;

- охлажденная курица;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- лесные ягоды и орехи;

- соленые и сушеные грибы.

Также будут в продаже - теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.

источник: admk26.ru