ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
29.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 241 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске 27 января прошел памятный митинг, посвященный 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда
На площади Победы горожане возложили цветы к мемориальной плите с именем города-героя.
Сейчас в Железногорске проживает 14 блокадников - свидетелей тех страшных исторических событий.
На митинг памяти пришли руководители ЗАТО, священники Собора, представители организаций и учреждений, члены общества жителей блокадного Ленинграда. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших во время блокады и порадовались за тех, кто выстоял в те суровые годы. Вечная память защитникам Ленинграда!
фото admk26.ru
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