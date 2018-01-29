ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В Железногорске 27 января прошел памятный митинг, посвященный 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда

На площади Победы горожане возложили цветы к мемориальной плите с именем города-героя.

Сейчас в Железногорске проживает 14 блокадников - свидетелей тех страшных исторических событий.

На митинг памяти пришли руководители ЗАТО, священники Собора, представители организаций и учреждений, члены общества жителей блокадного Ленинграда. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших во время блокады и порадовались за тех, кто выстоял в те суровые годы. Вечная память защитникам Ленинграда!

фото admk26.ru