ПОДАРОК ОТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

В дни празднования Рождества Христова состоялся традиционный праздничный концерт учеников и педагогов воскресной школы при Михаило-Архангельском соборе Железногорска

Учащиеся воскресной школы "Отрада" показали музыкальный спектакль «Снежная королева».

По словам директора воскресной школы матушки Татьяны, ребята и взрослые подготовили для горожан настоящую волшебную сказку. В спектакле были заняты школьники всех возрастов и учителя.

В завершение концерта маленьких артистов поблагодарили за прекрасное выступление и поздравили с Рождеством Христовым. После представления для гостей праздника провели традиционное новогоднее чаепитие со сладкими пирогами.

