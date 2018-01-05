САЛЮТ РОЖДЕСТВУ!

Для жителей Красноярского края устроят фейерверк в честь великого христианского праздника - Рождества Христова

Как сообщили в пресс-службе Красноярской епархии, традиция проведения рождественского салюта в столице нашего края взяла начало в 2015 году.

Четыре года назад с благой инициативой порадовать сибиряков рождественским салютом выступили красноярские предприниматели.

В этом году в воскресенье, 7 января, запуск праздничного фейерверка состоится на острове Татышев. Начало в 19 часов.

фото из соцсети