С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова с Днем пожилых людей

Уважаемые железногорцы, представители старшего поколения!

Поздравляем вас с Днём пожилого человека!



За вашими плечами большая жизнь, каждый день которой полон ярких событий, значимых событий и судьбоносных встреч. Вы без остатка отдавали все свои силы на благо родного Железногорска, делая его уютнее, современнее и красивее. Ваш вклад в развитие нашей территории бесценен.



Многие из вас и сегодня живут активно: трудятся в составе общественных организаций, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом. Мы благодарны вам за то, что вы остаётесь в строю, делитесь с подрастающим поколением железногорцев знаниями и бесценным опытом, являя собой достойный пример для подражания.



От всей души желаем вам долголетия, здоровья и бодрости духа, любви детей и внуков, радости, благополучия и счастья!