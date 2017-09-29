С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
29.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 142 | Автор: Галина Процкая
Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова с Днем пожилых людей
Уважаемые железногорцы, представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!
За вашими плечами большая жизнь, каждый день которой полон ярких событий, значимых событий и судьбоносных встреч. Вы без остатка отдавали все свои силы на благо родного Железногорска, делая его уютнее, современнее и красивее. Ваш вклад в развитие нашей территории бесценен.
Многие из вас и сегодня живут активно: трудятся в составе общественных организаций, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом. Мы благодарны вам за то, что вы остаётесь в строю, делитесь с подрастающим поколением железногорцев знаниями и бесценным опытом, являя собой достойный пример для подражания.
От всей души желаем вам долголетия, здоровья и бодрости духа, любви детей и внуков, радости, благополучия и счастья!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!
За вашими плечами большая жизнь, каждый день которой полон ярких событий, значимых событий и судьбоносных встреч. Вы без остатка отдавали все свои силы на благо родного Железногорска, делая его уютнее, современнее и красивее. Ваш вклад в развитие нашей территории бесценен.
Многие из вас и сегодня живут активно: трудятся в составе общественных организаций, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом. Мы благодарны вам за то, что вы остаётесь в строю, делитесь с подрастающим поколением железногорцев знаниями и бесценным опытом, являя собой достойный пример для подражания.
От всей души желаем вам долголетия, здоровья и бодрости духа, любви детей и внуков, радости, благополучия и счастья!
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Мировые центральные банки не должны игнорировать развивающиеся криптовалюты, так как они могут заместить доллар в странах со слабой экономикой. С таким заявлением выступила Кристин Лагард.