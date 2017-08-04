ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Определено время сезона охоты в Красноярском крае

Утверждены сроки предстоящих летне-осенних и осенне-зимних сезонов охоты. Охота на пернатую дичь стартует на территории края с 26 августа, на пушные виды животных – с 15 сентября и продлится до 15 января.

Охотничий сезон на косулю сибирскую пройдет в два срока по группам районов. В период с 1 по 30 ноября поохотиться на косулю можно будет на территории Березовского, Козульского, Тасеевского, Ужурского, Шарыповского районов, правобережной части Новоселовского, Балахтинского и Казачинского районов, а также на территории Идринского, Канского и Краснотуранского районов за исключением общедоступных охотничьих угодий.

С 1 ноября по 15 декабря охота на косулю будет открыта на территории Богучанского, Ермаковского, Каратузского, Кежемского, Курагинского, Манского, Партизанского, Рыбинского, Уярского, Шушенского районов, в Ирбейском и Минусинском, за исключением общедоступных охотничьих угодий, и в закрепленных охотугодьях Саянского района.

В соответствии с рекомендациями экспертной комиссии экологической экспертизы и данными численности охота на косулю будет закрыта в Абанском, Бирилюсском, Дзержинского, Иланском, Назаровском, Нижнеингашском, Пировском районах и на правобережной части Большемуртинского района, левобережной Балахтинского и Новоселовского районов, а также в общедоступных угодьях Краснотуранского, Идринского, Ирбейского, Канского, Минусинского и Саянского районов.

Кроме того, для сохранения численности гусей охота на птицу будет закрыта на территории всех районов, за исключением семи северных территорий – Богучанского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов. В ряде районов введен запрет на добычу водоплавающей, боровой дичи, зайца и лисицы в связи с падением численности этих видов животных.

Источник - Медиа-портал “Столица 24”