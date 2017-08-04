Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ

ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Более 234 тысяч работавших в 2016 году пенсионеров Красноярского края получат
ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРАНЯТ

ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРАНЯТ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске восстановят речевые информаторы на поврежденных «говорящих»
ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Определено время сезона охоты в Красноярском крае
ДОВЫБОРЫ ПО ОКРУГУ № 9

ДОВЫБОРЫ ПО ОКРУГУ № 9
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Избирательная комиссия Железногорска зарегистрировала 5 кандидатов в депутаты в
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 7 августа 

ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ

04.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 6 | Автор: Галина Процкая

Определено время сезона охоты в Красноярском крае

Утверждены сроки предстоящих летне-осенних и осенне-зимних сезонов охоты. Охота на пернатую дичь стартует на территории края с 26 августа, на пушные виды животных – с 15 сентября и продлится до 15 января.

Охотничий сезон на косулю сибирскую пройдет в два срока по группам районов. В период с 1 по 30 ноября поохотиться на косулю можно будет на территории Березовского, Козульского, Тасеевского, Ужурского, Шарыповского районов, правобережной части Новоселовского, Балахтинского и Казачинского районов, а также на территории Идринского, Канского и Краснотуранского районов за исключением общедоступных охотничьих угодий.

С 1 ноября по 15 декабря охота на косулю будет открыта на территории Богучанского, Ермаковского, Каратузского, Кежемского, Курагинского, Манского, Партизанского, Рыбинского, Уярского, Шушенского районов, в Ирбейском и Минусинском, за исключением общедоступных охотничьих угодий, и в закрепленных охотугодьях Саянского района.

В соответствии с рекомендациями экспертной комиссии экологической экспертизы и данными численности охота на косулю будет закрыта в Абанском, Бирилюсском, Дзержинского, Иланском, Назаровском, Нижнеингашском, Пировском районах и на правобережной части Большемуртинского района, левобережной Балахтинского и Новоселовского районов, а также в общедоступных угодьях Краснотуранского, Идринского, Ирбейского, Канского, Минусинского и Саянского районов.

Кроме того, для сохранения численности гусей охота на птицу будет закрыта на территории всех районов, за исключением семи северных территорий – Богучанского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов. В ряде районов введен запрет на добычу водоплавающей, боровой дичи, зайца и лисицы в связи с падением численности этих видов животных.

Источник - Медиа-портал “Столица 24”



Нравится 0





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 28 августа 2014 11:42 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

Ну что, господа стрелки, где в этот раз медведь в город зайдет? Уже близко он. Готовы?

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЧИНОВНИЧЬЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ЧИНОВНИЧЬЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
23 июля 2014 | Раздел: Политика
••• Виктор Толоконский уволил всех своих полпредов в территориальных округах региона
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДЕНЬ ТРАУРА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДЕНЬ ТРАУРА
17 июня 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Красноярском крае 17 июня объявлен днем траура в связи с происшествием на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе
СИБИРЬ ПОМОЖЕТ КРЫМУ

СИБИРЬ ПОМОЖЕТ КРЫМУ
6 марта 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Красноярском крае собирают средства для жителей Крыма
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО НА ДЕРЕВЕ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО НА ДЕРЕВЕ
25 февраля 2013 | Раздел: Cобытия
••• Министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова проверила, как в Железногорске работают видеокамеры на местах несанкционированных свалок

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Новый вид мошенничества с кредитами появился в России
Мошенники, выдающие себя за представителей микрофинансовых организаций, не имея при этом лицензий Центрального банка России, подсовывают гражданам вместе с кредитными договорами документы на продажу их квартир.

Путин поручил разобраться с «диким» туризмом
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить озеро Байкал на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В красноярском кафе произошел взрыв
Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске, два человека пострадали и были госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. «Четвертого августа 2017…

Это запугивание: Захарова объяснила увеличение срока получения виз США
Срок выдачи американских виз гражданам РФ в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США, а вызвано лишь…

Таиланд выдвинул ультиматум Facebook и Youtube
Власти Таиланда предъявили ультиматум местным провайдерам международных социальных сетей: до понедельника они обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент по решению таиландских судов…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (31)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.