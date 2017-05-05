НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
05.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 373 | Автор: Галина Процкая
12 мая в Железногорске пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год» пройдут в городской администрации по адресу: Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
Предложения жителей ЗАТО и иных участников публичных слушаний принимаются в письменном виде в финансовом управлении администрации, кабинет 119. Прием письменных предложений прекращается в 17.30 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
фото: delovoysaratov.ru
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