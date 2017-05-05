НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В Минобороны России заявили, что позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации в Сирии имела позиция США.Министерство инфраструктуры Украины обвинило российский корабль в попытке захватить украинский катер со спасателями. Об этом ведомство сообщило на своей станице в Facebook.Московские власти внесли изменения в постановление правительства «Об организации платных городских парковок». Соответствующие меры были приняты для развития парковочного пространства столицы. Документ публикуется на официальном сайте мэрии.Младший сын украинского президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в кофте с надписью Russia (Россия). Об этом сообщает портал LIFE. На толстовке юноши также изображен российский флаг.Генеральное консульство РФ в Анталье проверяет информацию о гибели российской туристки при прыжке с парашютом на курорте Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции, заявил РИА Новости генконсул Олег Рогоза…