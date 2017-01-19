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С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

19.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

Настоятель собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн поздравлил горожан со светлым праздником Крещения Господня 
«В этот день освящается всё естество водное. Так говорит об этом Священное Писание. В этот день в каждом православном храме освящается вода. И мы ее разбираем и несем в свои жилища, чтобы этой водой, напоенной духом Божиим, освятить свои жилища, свои вещи, освятить себя. И мы её не просто храним в течение года. Мы пользуемся ею для того, чтобы вместе с принятием этого живительного вещества принимать и те благодатные дары Святого Духа, которые Господь так щедро дает человечеству.

Поздравляю вас, дорогие горожане, братья и сестры, с этим великим праздником. Желаю вам всем милостей, щедрот от Господа Бога, чтобы мы могли так же щедро делиться той любовью, теми милостями, которые посылает нам Господь!».
 


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••• 19 января железногорский Собор Михаила Архангела отметит светлый праздник Крещения Господня. После окончания службы совершится Великое освящение воды.  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
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