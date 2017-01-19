С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

Настоятель собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн поздравлил горожан со светлым праздником Крещения Господня

«В этот день освящается всё естество водное. Так говорит об этом Священное Писание. В этот день в каждом православном храме освящается вода. И мы ее разбираем и несем в свои жилища, чтобы этой водой, напоенной духом Божиим, освятить свои жилища, свои вещи, освятить себя. И мы её не просто храним в течение года. Мы пользуемся ею для того, чтобы вместе с принятием этого живительного вещества принимать и те благодатные дары Святого Духа, которые Господь так щедро дает человечеству.



Поздравляю вас, дорогие горожане, братья и сестры, с этим великим праздником. Желаю вам всем милостей, щедрот от Господа Бога, чтобы мы могли так же щедро делиться той любовью, теми милостями, которые посылает нам Господь!».