С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!
19.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Настоятель собора Михаила Архангела, митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн поздравлил горожан со светлым праздником Крещения Господня
«В этот день освящается всё естество водное. Так говорит об этом Священное Писание. В этот день в каждом православном храме освящается вода. И мы ее разбираем и несем в свои жилища, чтобы этой водой, напоенной духом Божиим, освятить свои жилища, свои вещи, освятить себя. И мы её не просто храним в течение года. Мы пользуемся ею для того, чтобы вместе с принятием этого живительного вещества принимать и те благодатные дары Святого Духа, которые Господь так щедро дает человечеству.
Поздравляю вас, дорогие горожане, братья и сестры, с этим великим праздником. Желаю вам всем милостей, щедрот от Господа Бога, чтобы мы могли так же щедро делиться той любовью, теми милостями, которые посылает нам Господь!».
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