ТЕАТР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

6 января для поклонников театра будет представлена Рождественская шоу-программа

По замыслу постановщиков этого яркого и красочного зрелища, концерт наполнен любимыми песнями и известными музыкальными миниатюрами. В программе вечера задействована вся труппа театра. Начало представления в 18 часов.

Январь – это по-настоящему праздничный месяц. Театр оперетты приглашает зрителей провести эти зимние дни разнообразно и интересно.

В дни январских каникул на сцене театра будет показана любимая всеми оперетта Имре Кальмана «Сильва». А для детей в праздничной программе -новогодние утренники с просмотром премьерной сказки «Иван-Царевич против Кощея». В конце января поклонники театра увидят зажигательную музыкальную комедию «Донские казаки».