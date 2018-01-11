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МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

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МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

11.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 158 | Автор: Галина Процкая

Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" продолжает курс на оказание качественных услуг населению ЗАТО Железногорск  

С целью максимального приближения к месту проживания горожан проводятся выездные мобильные офисы, которые пользуются спросом и работают весьма успешно. 

Одно из таких выездных мероприятий состоится 17 января в офисе ООО «Телеком ГХК» по адресу ул. Школьная, дом 39. 

У жителей старой черты города появилась отличная возможность сэкономить время и оформить заявку на все услуги связи, предоставляемые МП ГТС.

Специалисты помогут заполнить заявление на подключение к телевидению, Интернету и телефону. Также будут даны подробные консультации по всем вопросам. При себе необходимо иметь паспорт. 

Время работы мобильного офиса с 15 до 18 часов. Телефон для справок: 76-50-00.

фото Галины Процкой 



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 11 марта 2016 12:18 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

"При себе необходимо иметь паспорт..."
И деньги!

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Дата: 11 марта 2016 12:29 | Статус: | Автор: Анонимус , Группа: Гости

я DOM.RU пользуюсь.

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Дата: 11 марта 2016 12:32 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

А я DOMA V INETE UM.RU пользуюсь :-)

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Дата: 11 марта 2016 17:20 | Статус: | Автор: Вольдемар , Группа: Гости

Интернет по 3 раза на дню падает... Конечно на связи...

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