МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" продолжает курс на оказание качественных услуг населению ЗАТО Железногорск

С целью максимального приближения к месту проживания горожан проводятся выездные мобильные офисы, которые пользуются спросом и работают весьма успешно.

Одно из таких выездных мероприятий состоится 17 января в офисе ООО «Телеком ГХК» по адресу ул. Школьная, дом 39.

У жителей старой черты города появилась отличная возможность сэкономить время и оформить заявку на все услуги связи, предоставляемые МП ГТС.

Специалисты помогут заполнить заявление на подключение к телевидению, Интернету и телефону. Также будут даны подробные консультации по всем вопросам. При себе необходимо иметь паспорт.

Время работы мобильного офиса с 15 до 18 часов. Телефон для справок: 76-50-00.

фото Галины Процкой