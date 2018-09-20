ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Благоустройство Аллеи воинской славы продолжается

В 2016 году Железногорск стал победителем конкурса «Росатома» и обладателем гранта 5 млн рублей. Жители приняли решение направить часть средств на строительство памятника «Участникам боевых действий — защитникам Отечества». С предложением установить скульптуру солдата выступила городская общественная организация «Боевое братство».



Администрацией реализован проект по благоустройству территории и созданию Аллеи воинской славы. На площади выложена брусчатка, установлены скамьи, урны, высажены ели, выполнена подсветка. Стилобат, на котором установлен памятник, выполнили из бетона.



В этом году во время визита в Железногорск генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев провёл рабочую встречу с представителями общественных организаций. Вместе с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым за круглым столом обсуждали вопросы культуры, спорта, экологии и патриотического воспитания.

Председатель общественной организации «Боевое братство» Сергей Тиняков поблагодарил за выделенные средства на установку памятника и отметил, что необходимо продолжить работы по благоустройству территории. В частности, на облицовку стилобата гранитом необходимо около 2 млн рублей.

Сегодня при поддержке госкорпорации «Росатом» на Аллее воинской славы начались работы по облицовке ступеней памятника. На место уже завезли гранитные плиты толщиной 12 см. Работы планируется завершить до конца октября, сообщает муниципальный портал.

фото: admk26.ru