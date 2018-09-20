СЛОВО ДЕПУТАТАМ
19.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
Базе «Снежинка» планируют выделить 4,5 млн рублей на оборудование
Горнолыжной базе «Снежинка» планируют выделить более 4,5 млн рублей на восстановление оборудования, пострадавшего после пожара. На бюджетные деньги нужно успеть закупить инвентарь для старта спортивного сезона. Это предложение администрации проходит сейчас согласование в депутатском корпусе.
Татьяна Зимина, Наталья Булгак
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