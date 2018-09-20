ОПАСНАЯ ЛИСА

В ЗАТО Железногорск Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

Больную лису нашли в Подгорном. Исследование мозга животного подтвердило диагноз «бешенство».

Специалисты Россельхознадзора края определили границы опасной зоны и разработали мероприятия по предупреждению распространения болезни. На территории ЗАТО запрещены выставки животных, дрессировка, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города.

Проводится обход дворов с предупреждением жителей.

Напомним, ранее карантинные мероприятия проходили в городе - после того, как собаки загрызли бешеную лису на территории частного дома. Кроме того, в июне этого года на территории железногорских садов был зарегистирован случай бешенства.