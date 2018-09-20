ОПАСНАЯ ЛИСА
19.09.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая
В ЗАТО Железногорск Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства
Больную лису нашли в Подгорном. Исследование мозга животного подтвердило диагноз «бешенство».
Специалисты Россельхознадзора края определили границы опасной зоны и разработали мероприятия по предупреждению распространения болезни. На территории ЗАТО запрещены выставки животных, дрессировка, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города.
Проводится обход дворов с предупреждением жителей.
Напомним, ранее карантинные мероприятия проходили в городе - после того, как собаки загрызли бешеную лису на территории частного дома. Кроме того, в июне этого года на территории железногорских садов был зарегистирован случай бешенства.
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