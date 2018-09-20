СДАЛ В ЛОМБАРД

Сотрудниками железногорской полиции задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи



В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что во время ее отсутствия неизвестные, взломав дверь, проникли в квартиру. Похитили ноутбук и телевизор. Ущерб от действий злоумышленников составил около 20 тысяч рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили свидетелей происшествия, эксперты –криминалисты обнаружили и изъяли следы пальцев рук и другие вещественные доказательства.

Оперуполномоченные Отдела уголовного розыска за нескольких часов установили причастность к совершению кражи местного ранее судимого жителя 1988 года рождения.

В его отношении следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Похищенный телевизор обнаружили и изъяли в одном из местных ломбардов, в ближайшее время имущество будет возвращено законной владелице. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Информация и фото МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск