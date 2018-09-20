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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

19.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды»

В этом году идут работы по благоустройству пешеходной части проспекта Курчатова от бывшего торгового центра «Балтийский» до ЗАГСа.

Благоустройством территории на данном участке занимается МП «Комбинат благоустройства». Сейчас основные работы проходят на верхнем ярусе тротуара вдоль дома №48 по проспекту Курчатова.

— Произведена выборка грунта, устройство подпорной стенки, отсыпка и уплотнение ПГС. Согласованы все работы по примыканию к фасадам и входным группам магазинов и учреждений. Заканчиваем заливать отмостку и планируем на этой неделе, если позволят погодные условия, начать асфальтирование, — рассказал директор КБУ Николай Пасечкин.

На нижнем ярусе тротуара вдоль 48-го дома, а также вдоль дома №42 до ЗАГСа асфальт заменят на цветную брусчатку, в эркерных нишах установят скамейки, вазоны, осветительные мачты.

Срок окончания работ намечен на 1 ноября.

Напомним, территория для благоустройства выбрана железногорцами путём голосования. За пешеходную часть проспекта Курчатова отдали больше всего голосов — 5681. Всего в голосовании приняли участие 16019 горожан.

В 2017 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству Ленинградского бульвара, сообщает муниципальный портал.



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