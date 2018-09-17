ШКОЛА БОЛЕЛЬЩИКОВ

Стартовала программа «Болельщики Зимней универсиады-2019»

Программа подразумевает создание групп поддержки спортсменов Студенческих игр. Ведется приём заявок от желающих присоединиться к команде проекта.

Участников программы «Болельщики Зимней универсиады-2019» обучат правилам поведения на трибунах — они посетят все соревнования предстоящих Студенческих игр, поэтому каждый спортсмен во время любого состязания получит зрительскую поддержку.

Для команды проекта состоятся мастер-классы, на которых расскажут, что разрешено и запрещено публике на турнирах по разным видам спорта. Например, зрители должны знать, что нельзя фотографировать со вспышкой фигуристов в момент выступления, а по окончании — бросать на лед игрушки без упаковки и цветы. Болельщиков также ознакомят со спецификой каждой спортивной дисциплины Зимней универсиады-2019. Кроме того, участники программы получат необходимую шумовую и визуальную атрибутику.

Для участия в программе «Болельщики Зимней универсиады-2019» необходимо до 31 декабря подать заявку на сайте Зимней универсиады-2019, либо до конца сентября в шатре Студенческих игр на острове Татышев, который открыт по субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00.

Участниками проекта могут стать лица старше 16 лет, обладающие высоким уровнем коммуникативных способностей и опытом успешной работы в команде.