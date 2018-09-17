НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
На главной городской площади состоялась церемония приведения к Присяге первокурсников единственного учебного заведения МЧС России в Сибирском федеральном округе
Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор запаса Николай Гречушкин принял участие в мероприятии, поздравил и вручил курсантам ведомственные медали.
259 курсантов и студентов нового набора Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в торжественной обстановке с соблюдением воинского ритуала произнесли клятвы и слова верности Отечеству и будущей профессии.
Принятие Присяги — это ответственное, важное и волнительное событие. Уже по сложившейся традиции, смогли прочувствовать этот трепетный момент не только курсанты, но и студенты. В едином строю во время торжественной церемонии вместе с курсантами они произнесли «Клятву студента» учебного заведения МЧС России.
На площади Ленина работала выставка пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. Все собравшиеся смогли увидеть выступление взвода почетного караула, а также курсантов, демонстрирующих навыки проведения аварийно-спасательных работ при ДТП.
По итогам летней приемной кампании 2018 года на первый курс факультета инженеров пожарной безопасности было принято 100 курсантов по направлению «Техносферная безопасность». 59 студентов поступили на факультет высшего образования, 100 человек будут обучаться по специальности «Пожарная безопасность» по программе среднего профессионального образования, сообщает сайт Сибирской академии.