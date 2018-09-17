НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

На главной городской площади состоялась церемония приведения к Присяге первокурсников единственного учебного заведения МЧС России в Сибирском федеральном округе Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор запаса Николай Гречушкин принял участие в мероприятии, поздравил и вручил курсантам ведомственные медали.

259 курсантов и студентов нового набора Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в торжественной обстановке с соблюдением воинского ритуала произнесли клятвы и слова верности Отечеству и будущей профессии.

Принятие Присяги — это ответственное, важное и волнительное событие. Уже по сложившейся традиции, смогли прочувствовать этот трепетный момент не только курсанты, но и студенты. В едином строю во время торжественной церемонии вместе с курсантами они произнесли «Клятву студента» учебного заведения МЧС России.