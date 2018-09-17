Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
17.09.18 | Главные темы / Cобытия
Первокурники Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России приняли
"ГРАЖДАНИН ЖЕЛЕЗНОГОРСКА" В "VIBER"

"ГРАЖДАНИН ЖЕЛЕЗНОГОРСКА" В "VIBER"
17.09.18 | Главные темы / Cобытия
Игорь Куксин пригласил жителей города вступить в группу «Гражданин
РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 СЕНТЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 СЕНТЯБРЯ
17.09.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 СЕНТЯБРЯ
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
17.09.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
16.09.18 | Главные темы / Cобытия
Гортеплоэнерго перешло на прямые платежи с жителями (видео)

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

17.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

На главной городской площади состоялась церемония приведения к Присяге первокурсников единственного учебного заведения МЧС России в Сибирском федеральном округе

Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор запаса Николай Гречушкин принял участие в мероприятии, поздравил и вручил курсантам ведомственные медали. 

259 курсантов и студентов нового набора Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в торжественной обстановке с соблюдением воинского ритуала произнесли клятвы и слова верности Отечеству и будущей профессии.

Принятие Присяги — это ответственное, важное и волнительное событие.  Уже по сложившейся традиции, смогли прочувствовать этот трепетный момент не только курсанты, но и студенты. В едином строю во время торжественной церемонии вместе с  курсантами они произнесли «Клятву студента» учебного заведения МЧС России.

На площади Ленина работала выставка пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. Все собравшиеся смогли увидеть выступление взвода почетного караула, а также курсантов, демонстрирующих навыки проведения аварийно-спасательных работ при ДТП.

По итогам летней приемной кампании 2018 года на первый курс факультета инженеров пожарной безопасности было принято 100 курсантов по направлению «Техносферная безопасность». 59 студентов поступили на факультет высшего образования, 100 человек будут обучаться по специальности «Пожарная безопасность» по программе среднего профессионального образования, сообщает сайт Сибирской академии.

Фото: sibpsa.ru


Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
8 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На главной площади Железногорска пройдет день присяги Академии МЧС
УЧИТЬСЯ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

УЧИТЬСЯ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
1 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Сибирской пожарно-спасательной академии на плацу прошла торжественная присяга курсантов и студентов
К ЮБИЛЕЮ СОЗДАНИЯ

К ЮБИЛЕЮ СОЗДАНИЯ
12 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
МЧС России:"Ради жизни на земле"
КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ
18 октября 2013 | Раздел: Cобытия
••• Торжественная церемония принятия присяги состоялась в Сибирской пожарно-спасательной академии (фото)

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость2, в новости: ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
Сотрудник ГТЭ, в новости: ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
Гость, в новости: ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
Марина, в новости: НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БАТАРЕИ НА СТАРТЕ ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! ГХК – ГОРОДУ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Сентябрь 2018 (52)
Август 2018 (122)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".