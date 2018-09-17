"ГРАЖДАНИН ЖЕЛЕЗНОГОРСКА" В "VIBER"

Глава ЗАТО Игорь Куксин пригласил горожан вступить в группу «Гражданин Железногорска», созданную на ресурсе «Viber»

Вот что Игорь Германович написал на своих личных страницах ВКонтакте и Facebook:

— В начале этого года впервые в Железногорске мы объединили горожан в виртуальный «Железногорский форум», группу в вайбере под названием «К26». По нашей концепции, она должна была стать площадкой для активных горожан, сформировать сообщество, что начало проявляться за два года реализации проектов Росатома и муниципальных инициатив. Созданная современная площадка, позволила оперативно, минуя бюрократические проволочки, ликвидировать многие недоработки в городском хозяйстве. Единственное, что ограничивало развитие нашего сообщества — это лимиты численности простой группы, не более 250 человек. Это немало, но мы видели большой потенциал и необходимость роста серьёзности решаемых задач.

В начале августа корпорация Viber предложила нам участвовать в тестовом использовании нового формата — супер-групп. Их главный плюс — неограниченное количество участников. Теперь мы можем включать в обновлённую группу под названием «Гражданин Железногорска» всех, кто желает сообщать об увиденных авариях и поломках, а также быть в курсе происходящего в городе не по слухам, а напрямую. И помогать людям.

Важный нюанс: соблюдая вашу информационную безопасность и защищая от возможного спама и рассылок, никто не может без вашего согласия включить вас в новую супер-группу «Гражданин Железногорска». Вам нужно прислать смс или написать в мессенджере (whatsApp, Viber) на номер модератора +7 902 961-38-33, вам в ответ пришлют ссылку-приглашение для присоединения к «Гражданину Железногорска». Прошу вас поделиться этой информацией с друзьями и коллегами, чтобы совместными усилиями мы могли сделать больше для города, и, значит, для самих себя.