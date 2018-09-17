ДЕНЬГИ ВРОЗЬ
16.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая
Гортеплоэнерго перешло на прямые платежи с жителями
Татьяна Зимина, Андрей Гаврилов
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