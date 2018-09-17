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ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

16.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая

Гортеплоэнерго перешло на прямые платежи с жителями

Татьяна Зимина, Андрей Гаврилов



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 22:21 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Сумбурный переход, ничего людям не объяснили. Нужно будет передавать показания http://gte26.ru/counters по лицевому счету гжку пишет абонент не найден. Наверняка в платежках будет лицевой счет, но показания то нужно передать раньше чем будет платежка.

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Дата: Сегодня, 12:23 | Статус: | Автор: Сотрудник ГТЭ , Группа: Гости

Гость,
со временем я думаю все отладят,когда впервые что-то происходит, то всегда идет притирка действий)))

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Дата: Сегодня, 13:23 | Статус: | Автор: Гость2 , Группа: Гости

ЖЭК этот месяц должен принять показания по старому. В новой квитанции, на будущее, должен быть напечатан номер лицевого счета, способы передачи показаний - сайт, смс и телефон контроллера водохозяйства как было в ГЖКУ.

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