ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ЧИПСЫ

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14.09.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники полиции в Железногоре задержали троих мужчин, подозреваемых в краже из павильона

В дежурную часть в утреннее время поступило сообщение от владельца торгового павильона, расположенного на автобусной остановке. Заявитель сообщил, что неизвестные проникли в помещение и похитили товар и деньги.
Полиция установила, что в ночное время злоумышленники с помощью инструментов отогнули металлические ставни и разбили окно павильона, после чего проникли внутрь.

По предварительной оценке, ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. На месте происшествия были изъяты отпечатки пальцев подозреваемых, неподалеку обнаружены обрывки упаковок от похищенного товара, пустой кассовый ящик.
Сотрудниками Отдела уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 19, 23 и 26 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Один из подозреваемых арестован, в отношении двоих принято решение об избрании меры пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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