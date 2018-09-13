"ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ" НА СВЕЖЕМ ТВ

Информационная программа "Новости. Время местное" запускает «Шведский проект»

В начале сентября журналисты, общественники, депутаты, представители образования и коммунальной службы города посетили Стокгольм, чтобы узнать о том, как Швеция выстроила работу АЭС и систему обращения с радиоактивными отходами.

В цикле сюжетов мы расскажем о коммунальном хозяйстве и благоустройстве Стокгольма, нравах шведов, а также об атомной энергетике. Именно для знакомства с этой сферой российский национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами организовал технический тур в Швецию.

автор проекта Ольга Аксенова