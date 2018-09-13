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"ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ" НА СВЕЖЕМ ТВ

"ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ" НА СВЕЖЕМ ТВ
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13.09.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
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"ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ" НА СВЕЖЕМ ТВ

13.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

Информационная программа "Новости. Время местное" запускает «Шведский проект»

В начале сентября журналисты, общественники, депутаты, представители образования и коммунальной службы города посетили Стокгольм, чтобы узнать о том, как Швеция выстроила работу АЭС и систему обращения с радиоактивными отходами. 

В цикле сюжетов мы расскажем о коммунальном хозяйстве и благоустройстве Стокгольма, нравах шведов, а также об атомной энергетике. Именно для знакомства с этой сферой российский национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами организовал технический тур в Швецию. 

автор проекта Ольга Аксенова



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