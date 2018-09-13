ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ

Попавшим под пенсионную реформу жителям края дадут льготы

Жителям Красноярского края, которые в случае принятия пенсионной реформы в России позже уйдут на заслуженный отдых, сохранят меры социальной поддержки. Им предоставят льготы, приравненные к пенсионному возрасту.

Такое решение 12 сентября поддержали депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.

«Предлагается нормативно закрепить возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, по достижении которого они будут иметь право на получение мер социальной поддержки, привязанных сейчас к пенсионному возрасту. Депутаты Законодательного Собрания по согласованию с губернатором договорились о сохранении мер поддержки, финансируемых из краевого бюджета.», — пояснил председатель комитета Юрий Данильченко.

По его словам, изменения внесут в ряд законов края, регулирующих предоставление мер социальной поддержки. Это законы о соцподдержке ветеранов, о поддержке населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, о поддержке населения, проживающего на Таймыре и в Эвенкии.

«К числу основных мер поддержки ветеранов труда федерального значения, ветеранов труда края, пенсионеров относятся ежемесячные выплаты. Они составляют 437 рублей для ветерана труда федерального значения, 231 рубль для ветерана труда края и 161 рубль для пенсионера. Соцподдержка по оплате жилья и коммунальных услуг, льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, льготный проезд в городском транспорте по социальной карте, льготное лекарственное обеспечение — это те меры, которые мы планируем оставить и оплачивать из бюджета края», — отметил председатель комитета Юрий Данильченко.

В крае ежегодно за мерами социальной поддержки обращается свыше 36 тысяч человек, сообщает newslab.ru.