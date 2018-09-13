ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ
Попавшим под пенсионную реформу жителям края дадут льготы
Жителям Красноярского края, которые в случае принятия пенсионной реформы в России позже уйдут на заслуженный отдых, сохранят меры социальной поддержки. Им предоставят льготы, приравненные к пенсионному возрасту.
Такое решение 12 сентября поддержали депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.
По его словам, изменения внесут в ряд законов края, регулирующих предоставление мер социальной поддержки. Это законы о соцподдержке ветеранов, о поддержке населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, о поддержке населения, проживающего на Таймыре и в Эвенкии.
В крае ежегодно за мерами социальной поддержки обращается свыше 36 тысяч человек, сообщает newslab.ru.