ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
Деревянные церкви Красноярской епархии стали героями фотопроекта, организованного ГХК
Передвижную выставку «Возрождение духа» с успехом презентовали в нескольких приходах Красноярского окружного благочиния.
Фотографии деревянных храмов Красноярья, как старинных, так и возрожденных, посмотрели верующие и паломники в селах Сухобузимское, Частоостровское и других населенных пунктах. Сейчас работы фотомастеров можно увидеть в реставрируемом храме великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново.
Напомним, конкурс фотографий «Возрождение духа» минувшей зимой провел Горно-химический комбинат. Сейчас проект получил дальнейшее развитие.
Древлехранитель Красноярской епархии, настоятель Троицкого храма Емельяново и храма Параскевы Пятницы деревни Барабаново иерей Алексий Язев:
По информации пресс-службы Красноярской епархии