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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

13.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Деревянные церкви Красноярской епархии стали героями фотопроекта, организованного ГХК

Передвижную выставку «Возрождение духа» с успехом презентовали в нескольких приходах Красноярского окружного благочиния.

Фотографии деревянных храмов Красноярья, как старинных, так и возрожденных, посмотрели верующие и паломники в селах Сухобузимское, Частоостровское и других населенных пунктах. Сейчас работы фотомастеров можно увидеть в реставрируемом храме великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново.

Напомним, конкурс фотографий «Возрождение духа» минувшей зимой провел Горно-химический комбинат. Сейчас проект получил дальнейшее развитие.

Древлехранитель Красноярской епархии, настоятель Троицкого храма Емельяново и храма Параскевы Пятницы деревни Барабаново иерей Алексий Язев:

— «Возрождение духа» — это очень много ярких и необычных снимков от красноярских фотографов, профессионалов и любителей. Убежден, что они несут в себе значимый просветительский и эстетический потенциал. Их можно и выставлять, и использовать для создания сувенирной продукции, — отметил в интервью корреспонденту сайтаkerpc.ru древлехранитель Красноярской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма поселка Емельяново и Параскевиевского храма деревни Барабаново иерей Алексий Язев..

По информации пресс-службы Красноярской епархии



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