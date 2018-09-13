ПИВО В ЛИДЕРАХ

Жители Красноярского края стали больше тратить на алкоголь, рассказали в Красноярскстате

В среднем на одного человека расходы за последние 5 лет выросли более чем на четверть (в 103 году — 3235 рублей, в 2017 году — 4074 рублей). Прежде всего, это произошло из-за рост цен на алкоголь. Повышение составило 52 % за 5 лет.

Жители городов в Красноярском крае тратят на алкоголь больше, чем те, кто проживает в сельской местности.

«В 2017 году городские жители израсходовали на алкогольные напитки 4231,3 рубля в среднем на 1 члена домохозяйства, сельские жители — 3541,0 рубля», — отметили статистики.

В потребительских расходах на алкоголь наибольшую часть занимает пиво и пивные напитки, на втором месте — вино, на третьем - водка, затем идут на коньяк и ликеро-водочные изделия, сообщает newslab.ru.