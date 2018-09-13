ВСТРЕЧАЙ УРОЖАЙ!
12.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске 22 сентября пройдет праздник урожая
На центральной аллее парка 22 сентября состоится ярмарка, на которой все желающие смогут выбрать мед, целебные травы, фермерскую продукцию, семена и садовый инвентарь. Развернутся мастер-классы и конкурсы. Для малышей будет работать контактный зоосад, а на сцене выступят артисты с концертной программой «Встречай урожай».
Также садоводам предлагают поучаствовать в конкурсе «Огородные чудеса» по трем номинациям: «Овощные фантазии» - поделка из фруктов или овощей, «Гигант-2018» - самые большие тыквы, кабачки, помидоры и огурцы, и «Огородное чудо» - овощ необычной формы.
Работы принимают в ТКЗ до 21 сентября, информация по телефонам 72-49-51, 75-67-56.
Начало праздника в 12.00.
Фото: aerome.ru
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