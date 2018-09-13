ВСТРЕЧАЙ УРОЖАЙ!

В Железногорске 22 сентября пройдет праздник урожая

На центральной аллее парка 22 сентября состоится ярмарка, на которой все желающие смогут выбрать мед, целебные травы, фермерскую продукцию, семена и садовый инвентарь. Развернутся мастер-классы и конкурсы. Для малышей будет работать контактный зоосад, а на сцене выступят артисты с концертной программой «Встречай урожай».

Также садоводам предлагают поучаствовать в конкурсе «Огородные чудеса» по трем номинациям: «Овощные фантазии» - поделка из фруктов или овощей, «Гигант-2018» - самые большие тыквы, кабачки, помидоры и огурцы, и «Огородное чудо» - овощ необычной формы.

Работы принимают в ТКЗ до 21 сентября, информация по телефонам 72-49-51, 75-67-56.

Начало праздника в 12.00.

Фото: aerome.ru