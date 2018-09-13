В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ЕВГЕНИЙ КАРТАШОВ

Гостем телепрограммы «КСТАТИ» станет Евгений Карташов, назначенный на пост заместителя главы администрации по социальным вопросам

Смотрите программу "Кстати" сегодня на канале ЕНИСЕЙ в 19.15 и канале МИР 24 в 20.20.

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