В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ЕВГЕНИЙ КАРТАШОВ
13.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
Гостем телепрограммы «КСТАТИ» станет Евгений Карташов, назначенный на пост заместителя главы администрации по социальным вопросам
Смотрите программу "Кстати" сегодня на канале ЕНИСЕЙ в 19.15 и канале МИР 24 в 20.20.
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