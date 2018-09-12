ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

В следственном отделе Железногорска рассказали о ходе расследования резонансного уголовного дела против бывшего вожатого лагеря "Орбита" Сергея Корнилина. Железногорцу может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.

Татьяна Зимина, Ольга Аксенова