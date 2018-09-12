ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
11.09.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 70 | Автор: Галина Процкая
В следственном отделе Железногорска рассказали о ходе расследования резонансного уголовного дела против бывшего вожатого лагеря "Орбита" Сергея Корнилина. Железногорцу может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы.
Татьяна Зимина, Ольга Аксенова
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
6 сентября 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияАдвокат Сергея Корнилина дал интервью газете «Город и горожане»
19 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске закрывается местная торговая сеть (ВИДЕО)
9 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия21-летнему железногорцу грозит до 2-х лет тюрьмы за 6 бутылок алкоголя
20 февраля 2013 | Раздел: Cобытия••• Расследование уголовного дела в отношении Дениса Пашкова завершено
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
гость, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Сан4о, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Гость, в новости: СИНОПТИК В КЛАССЕ
крот, в новости: ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ