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Железногорские новоселы дома пр.Ленинградский,26 добиваются решения дорожной

ВНИМАНИЕ, ВЫЕЗД!

11.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая

Железногорские новоселы добиваются решения дорожной проблемы

В первое строение по Ленинградскому, 26 горожане заселились несколько месяцев назад. Скоро новоселье будут праздновать и во втором строении. В общем -  это более пятисот квартир, а значит, как минимум, 300 автомобилей. А вот выезд с придомовой территории лишь один и тот не обустроен. Инициативная группа собрала почти 200 подписей жильцов.

Наталья Булгак, Ольга Аксенова



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