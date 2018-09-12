ВНИМАНИЕ, ВЫЕЗД!

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11.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая
Железногорские новоселы добиваются решения дорожной проблемы
В первое строение по Ленинградскому, 26 горожане заселились несколько месяцев назад. Скоро новоселье будут праздновать и во втором строении. В общем - это более пятисот квартир, а значит, как минимум, 300 автомобилей. А вот выезд с придомовой территории лишь один и тот не обустроен. Инициативная группа собрала почти 200 подписей жильцов.
Наталья Булгак, Ольга Аксенова
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