ВНИМАНИЕ, ВЫЕЗД!

Железногорские новоселы добиваются решения дорожной проблемы

В первое строение по Ленинградскому, 26 горожане заселились несколько месяцев назад. Скоро новоселье будут праздновать и во втором строении. В общем - это более пятисот квартир, а значит, как минимум, 300 автомобилей. А вот выезд с придомовой территории лишь один и тот не обустроен. Инициативная группа собрала почти 200 подписей жильцов.

Наталья Булгак, Ольга Аксенова