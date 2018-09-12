ОДИН ИДЕТ ПО СЛЕДУ

В Железногорске служебная собака помогла полицеским задержать подозреваемого в разбойном нападении на цветочный павильон

В дежурную часть поступило сообщение, что в торговую точку зашел неизвестный и, угрожая продавцу ножом, похитил выручку, после чего скрылся. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции, а также наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам. Кроме этого, в розыске злоумышленника принял участие и кинолог со служебной собакой.

Двухлетний пес по кличке Один привел полицейских к месту проживания подозреваемого и обозначил его голосом. 39-летний злоумышленник был задержан.

В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

От редакции: как нам сообщили в железногорской полиции, полное имя этого доблестного полицейского пса - Лав энд Спирит Один. Держитесь, преступники!