МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

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10.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая

8 сентября в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» состоялась торжественная церемония открытия монтажно-испытательного корпуса

Открытие нового производственного корпуса ведущего спутникостроительного предприятия страны состоялось при участии делегации Госкорпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» во главе с Генеральным директором Дмитрием Рогозиным, представителей военно-строительной комиссии Министерства обороны, администрации Красноярского края и города Железногорска.

Монтажно-испытательный корпус стал самым большим и высокотехнологичным промышленным объектом компании «ИСС». Его уникальность заключается в организации замкнутого цикла производства по сборке и испытаниям космических аппаратов. В перспективе создаваемые здесь спутники будут выезжать за пределы корпуса только для отправки на космодром. Исключение перемещений спутников между корпусами в ходе производства сократит сроки их изготовления и финансовые затраты.

Руководитель Госкорпорации «РОСКОСМОС» Дмитрий Рогозин отметил, что открытие монтажно-испытательного корпуса «событие не ординарное не только для «ИСС» имени академика Решетнёва», но и для всей отрасли», поскольку даёт возможность решать перспективные задачи в части создания новых спутниковых систем.

Технологическое оснащение МИКа позволит создавать космические аппараты на качественно новом уровне. Здесь впервые в практике компании «ИСС» будет применяться автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс на базе двухзеркального коллиматора для радиотехнических испытаний полезных нагрузок и спутников. Безэховая камера, где установлен комплекс, самая большая среди подобных сооружений, которыми располагают предприятия «РОСКОСМОСа».

Отмечая важность открытия МИКа, генеральный директор компании «ИСС» Николай Тестоедов подчеркнул, что расширение производственных площадей, оснащённых по последнему слову техники, позволит в разы повысить эффективность спутникостроительного производства в интересах орбитального флота России.

Источник: iss-reshetnev.ru



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