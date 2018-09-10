ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

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10.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 159 | Автор: Галина Процкая

Обнародованы результаты голосования жителей Железногорска на выборах Губернатора региона

В выборах Губернатора Красноярского края участвовало трое кандидатов: Егор Бондаренко, баллотировавшийся от Красноярского регионального отделения ЛДПР, Александр Лымпио - кандидат от партии "Справедливая Россия" в крае, и Александр Усс, выдвинутый Красноярским региональным отделением партии "Единая Россия".

По данным Железногорской избирательной комиссии наибольшее количество голосов получил Александр Усс -  53,24 % (10799 голосов). На втором месте Егор Бондаренко - 31,84% (6459 голосов). У справедливоросса Александра Лымпио - 10, 46% (10799 голосов).

Всего в Железногорске зарегистрировано 73,6 тысячи избирателей. Проголосовать можно было на 42-х участках по месту жительства с 8 до 20 часов или в других территориях края, если заранее было написано соответствующее заявление.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 13:46 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Кто бы сомневался .

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Дата: Вчера, 14:18 | Статус: | Автор: крот , Группа: Гости

Цитата: Сан4о
Кто бы сомневался .

вот вам и Егорушка! Бондаренко - следующий губернатор)))

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