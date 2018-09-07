ИЗУЧАЕМ ОПЫТ

Железногорцы изучают опыт Швеции по обращению с РАО.

Предствители нашего города в составе сибирской делегации журналистов и экологов знакомятся с опытом хранения РАО в Швеции. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами инициировавший поездку, проводит подобные технические и пресс-туры для журналистов и представителей общественных организаций городов, где представлена деятельность оператора, с целью знакомства с отечественным и зарубежным опытом экологически ответственного обращения с РАО. Шведы не новички в этом вопросе: в стране восемь атомных реакторов обеспечивают 35% электроэнергии. Ежегодно реакторы производят от 15 до 25 тонн отработанного урана.

В стране действуют пункты финальной изоляции РАО, аналоги которых планируется создать на площадках в нескольких регионах России, пишет ГиГ.