СИНОПТИК В КЛАССЕ

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07.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Зимина

Одиннадцать школ Железногорска стали обладателями сертификатов на получение погодных станций.

Их заказали в Санкт-Петербурге, в город доставят 11 сентября. Планируется, что показания будут передаваться в онлайн-режиме, тогда интерактивной картой погоды в Железногорске смогут пользоваться все желающие, конечно же, при наличии доступа в интернет. Такая информация станет особенно актуальна в зимние месяцы, когда у родителей возникают сомнения по поводу температуры в месте расположения образовательного заведения. Отпадет необходимость звонить учителям, чтобы узнать, отправлять своих чад в школу или переждать мороз дома. 
А на дне открытых дверей 29 сентября ГХК в своем музее представит положение о конкурсе на создание программы по объединению всех погодных станций в одну сеть. Лучшая работа получит на реализацию грант от проекта «ГХК ТОП-20» с обязательным вознаграждением авторов, сообщает сайт муниципальной газеты.



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