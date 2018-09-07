СИНОПТИК В КЛАССЕ

Одиннадцать школ Железногорска стали обладателями сертификатов на получение погодных станций.

Их заказали в Санкт-Петербурге, в город доставят 11 сентября. Планируется, что показания будут передаваться в онлайн-режиме, тогда интерактивной картой погоды в Железногорске смогут пользоваться все желающие, конечно же, при наличии доступа в интернет. Такая информация станет особенно актуальна в зимние месяцы, когда у родителей возникают сомнения по поводу температуры в месте расположения образовательного заведения. Отпадет необходимость звонить учителям, чтобы узнать, отправлять своих чад в школу или переждать мороз дома.

А на дне открытых дверей 29 сентября ГХК в своем музее представит положение о конкурсе на создание программы по объединению всех погодных станций в одну сеть. Лучшая работа получит на реализацию грант от проекта «ГХК ТОП-20» с обязательным вознаграждением авторов, сообщает сайт муниципальной газеты.