ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Адвокат Сергея Корнилина дал интервью газете «Город и горожане».

Напомним, воспитателя лагеря «Орбита», руководителя школы современного танца "Нега" обвиняют в совершении развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы лагеря. Дело получило широкий общественный резонанс. Многие из тех, кто пытается помочь Сергею Корнилину, уверены, что хореографа оговорили. На данный момент он находится в СИЗО. На прошлой неделе суд продлил ему меру пресечения еще на 2 месяца. В свежем номере газеты «Город и горожане» адвокат выскажет свое мнение по делу.