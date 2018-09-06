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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

06.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Татьяна Зимина

 Адвокат Сергея Корнилина дал интервью газете «Город и горожане».

Напомним, воспитателя лагеря «Орбита»,  руководителя школы современного танца "Нега" обвиняют в совершении развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы лагеря.  Дело получило широкий общественный резонанс. Многие из тех, кто пытается помочь Сергею Корнилину, уверены, что  хореографа оговорили.  На данный момент он находится в СИЗО.  На прошлой неделе суд продлил ему меру пресечения еще на 2 месяца. В свежем номере газеты «Город и горожане» адвокат выскажет свое мнение по делу.



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