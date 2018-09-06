КУБОК В РУКАХ
05.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 17 | Автор: Татьяна Зимина
Сборная ГХК победила в отраслевом турнире по баскетболу.
Команда железногорцев, обыграв соперников во всех шести играх. В Снежинске прошёл ежегодный Турнир по баскетболу среди мужских команд предприятий Росатома. Всего в турнире участвовало семь команд.
Отличный результат турнира, по мнению тренера команды ГХК Вадима Егорова, обеспечила особая энергетика, а также мастерство отдельных спортсменов. Он добавил, что, несмотря на сложные подготовительные сборы, пик игровой формы команды пришёлся как раз на турнир.
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