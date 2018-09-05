БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
05.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Зимина
Уже во второй раз в Железногорске состоится этот благотворительный фестиваль. Он пройдёт в формате семейного праздника в городском парке культуры и отдыха.
Программа «Доброго Железногорска» включает работу интерактивных площадок, творческих мастерских, проведение мастер-классов. Откроются различные фотозоны, пройдет розыгрыш лотереи "Сувениры из кабинетов" от известных людей города. Будет работать «Доброе кафе».
Совершая покупки, железногорцы станут благотворителями - 50% средств будет направлено на помощь семье Владимира Тубальцева для прохождения курса реабилитации в Челябинске.
Начало мероприятия в 15.00. В 18.00 состоится передача собранных средств семье благополучателя.
Фестиваль состоится при любой погоде! В случае дождя все площадки размещаются в ТКЗ.
Кстати, благотворительный фестиваль является одной из «Лучших муниципальных практик» программного мероприятия, объединяющего социальные проекты, #РОСАТОМВМЕСТЕ. За проекты можно голосовать на по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/. Голосуйте за самый любимый и эффективный проект! Победа в конкурсе позволит получить Железногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.
Программа «Доброго Железногорска» включает работу интерактивных площадок, творческих мастерских, проведение мастер-классов. Откроются различные фотозоны, пройдет розыгрыш лотереи "Сувениры из кабинетов" от известных людей города. Будет работать «Доброе кафе».
Совершая покупки, железногорцы станут благотворителями - 50% средств будет направлено на помощь семье Владимира Тубальцева для прохождения курса реабилитации в Челябинске.
Начало мероприятия в 15.00. В 18.00 состоится передача собранных средств семье благополучателя.
Фестиваль состоится при любой погоде! В случае дождя все площадки размещаются в ТКЗ.
Кстати, благотворительный фестиваль является одной из «Лучших муниципальных практик» программного мероприятия, объединяющего социальные проекты, #РОСАТОМВМЕСТЕ. За проекты можно голосовать на по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/. Голосуйте за самый любимый и эффективный проект! Победа в конкурсе позволит получить Железногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.
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