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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 СЕНТЯБРЯ
05.09.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 СЕНТЯБРЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
05.09.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Фестиваль "Добрый Железногорск!" пройдет в парке 8 сентября
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Железногорцы получили почетные краевые награды

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

05.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Зимина
Фестиваль "Добрый Железногорск!" пройдет в парке 8 сентября. 
Уже во второй раз в Железногорске состоится этот благотворительный фестиваль. Он пройдёт в формате семейного праздника в городском парке культуры и отдыха.  
Программа «Доброго Железногорска» включает работу интерактивных площадок, творческих мастерских, проведение мастер-классов. Откроются различные фотозоны, пройдет розыгрыш лотереи "Сувениры из кабинетов" от известных людей города. Будет работать «Доброе кафе».  
Совершая покупки, железногорцы станут  благотворителями - 50% средств будет направлено на помощь семье Владимира Тубальцева для прохождения курса реабилитации в Челябинске.  
Начало мероприятия в 15.00. В 18.00 состоится передача собранных средств семье благополучателя. 
Фестиваль состоится при любой погоде! В случае дождя все площадки размещаются в ТКЗ. 
Кстати, благотворительный фестиваль является одной из «Лучших муниципальных практик» программного мероприятия, объединяющего социальные проекты, #РОСАТОМВМЕСТЕ. За проекты можно голосовать на по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/. Голосуйте за самый любимый и эффективный проект! Победа в  конкурсе позволит получить Железногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.


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